Avviato il reclutamento da parte di Netflix per il nuovo reality show ispirato alla serie tv Squid Game.

La serie sudcoreana distribuita da Netflix in tutto il mondo, racconta di 456 persone piene di debiti che si sfidano ad un serie di giochi mortali per un enorme premio in denaro.

La serie ha avuto un grandissimo successo è stata trasmessa in streaming a 111 milioni di persone nei primi 28 giorni dalla sua pubblicazione su Netflix.

Il regista, scrittore e produttore esecutivo di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha dichiarato : “Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game l’anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la più popolare serie Netflix di sempre.”

Nel nuovo reality show non sarà in gioco la vita come succedeva nella famosa serie sudcoreana.

I 456 concorrenti di tutto il mondo si sfideranno, senza rischiare la vita il rischio sarà quello di tornare a casa perdendo il premio.

Netflix ha annunciato che ci sarà una seconda stagione di Squid Game.

Il reality prodotto da Netflix, Squid Game – The challenge offrirà il premio più grande mai offerto nella storia dei reality Tv, ma anche il maggior numero di concorrenti mai visto in altri reality al mondo.

I concorrenti si sfideranno daranno vita ad alleanze e strategie durante i giochi ispirati alla serie, ci saranno anche dei giochi inediti. I concorrenti devono avere almeno 21 anni e parlare inglese, essere disponibili dall’inizio 2023 per un massimo di 4 settimane per le riprese.