Che tutti dobbiamo restare a casa ormai è chiaro. Ma c’è anche chi di necessità fa virtù e trasforma la quarantena in un’occasione per sperimentare nuovi format, assaggiare nuovi linguaggi e nuovi media e magari fare pure beneficenza. È il caso di Milly Carlucci, un caterpillar fatto donna che di stare con le mani in mano non è proprio capace. Così, orfana per il momento di “Ballando con le stelle”, rinviato per la pandemia, ha pensato bene di debuttare con un nuovo programma casalingo, “Iorestoacasashow”. Non un programma televisivo ma un programma sul web, ovvero sui suoi account Instagram e Youtube, che andrà online due volte alla settimana, il martedì e il giovedì alle 15. Milly sarà collegata via Skype così come i suoi ospiti. La prima puntata? Oggi.











Dietro la perfetta professionalita’ televisiva e il grande successo in prima serata, si nasconde un anno, il 2015, che a sorpresa la Carlucci ha definito come “terribile”. Perche’?



















L’anno di trionfi televisivi e’ stato segnato dalla morte della madre della presentatrice. Che dice che non sarebbe mai stata in grado di superare il lutto senza la vicinanza del marito Angelo Donato: “Non ci siamo sposati trascinati da istinto e passione, ma dalla consapevolezza che eravamo pronti ad affrontare un percorso insieme”. La diva tv ha poi parlato dei ritocchi estetici che secondo molti, le garantiscono l’eterna giovinezza da piccolo schermo. Infatti durante la diretta tv una serie di profili di social network collegati ad Amici e alla De Filippi avevano accusato la Carlucci di aver fatto allestire falsi profili social per gonfiare le votazioni a suo favore. “Non solo seguo una dieta sana e bilanciata, ma faccio ginnastica, cerco di dormire sempre otto ore a notte, non fumo, non bevo superalcolici ed evito l’esposizione al sole. Non e’ tutto: ogni tanto ricorro ai trattamenti estetici al laser, meno invasivi di lifting, peeling e punture di botox. Nessuno dal vivo e’ come appare in video. Vi posso assicurare che trucco, luci e filtri ringiovaniscono e nascondono i difetti”.











Previous

E non basta. Milly ci anticipa anche un altro progetto che partirà tra qualche giorno

In questa videointervista “da casa a casa” concessa a Tiscali.it, Milly si racconta a 360 gradi, svelandoci come sta passando la quarantena, ma anche i suoi patemi di madre. Inoltre la conduttrice ci ha anticipato le ipotesi sulla messa in onda di “Ballando con le stelle” ma anche che a breve farà un altro programma, interamente sul web. Unica domanda che ha avuto una risposta piuttosto elusiva è quella su Maria De Filippi e in particolare se si sia sentita orfana della consueta rivalità “Amici-Ballando con le stelle”. La risposta è nell’ultima parte della videointervista.