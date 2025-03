Noto, SR – L’associazione Magnetic Film production annuncia la nona edizione del Noto

International Film Festival (N.I.F.F.), che si terrà dall’8 al 10 agosto 2025.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival si conferma come un’importante vetrina per il

cinema internazionale, offrendo una piattaforma di lancio per registi emergenti e affermati

provenienti da tutto il mondo.

Il bando di partecipazione al N.I.F.F. 2025 è ufficialmente aperto.

Il festival accoglie cortometraggi di qualsiasi nazionalità e genere, offrendo uno spazio di rilievo

alla creatività cinematografica senza confini.

Le opere candidate non dovranno superare i 25 minuti di durata e dovranno essere inviate entro il

21 giugno 2025. Giuria di esperti e premi prestigiosi.

Una giuria tecnica, composta da esperti nei campi della cinematografia, musica e giornalismo, e

presieduta dal critico teatrale e cinematografico Giuseppe Liotta, valuterà le opere in concorso.

Tra i premi in palio, spicca il prestigioso “Premio Mario Monicelli” per la miglior regia.

Il vincitore assoluto del N.I.F.F. 2025 riceverà una scultura artigianale di pregevole fattura.

Altre categorie premiate includono miglior sceneggiatura, soggetto, fotografia, scenografia, montaggio, colonna

sonora originale, attore e attrice.

Direzione artistica e team organizzativo

La direzione artistica del festival è affidata a Giuseppe Favaloro, regista, sceneggiatore e

scenografo, e a Salvatore Lucchesi, produttore, musicista e compositore.

Il team organizzativo della Magnetic Film Production è composto da:

Giuseppe Favaloro: Presidente e responsabile area artistica

Salvatore Lucchesi: Vicepresidente e responsabile area musica

Gianluca Belfiore: Responsabile area tecnica

Ada Bonomo: Responsabile area danza, coreografia e costumi

Giusy Rametta: Segretaria di produzione e responsabile area moda e trucco

Adriano Giallongo: Google Partner e Web Project Manager

Programma del festival

8-9 agosto: Proiezioni dei cortometraggi finalisti presso l’ex Convento S. Antonio, via G.

Garibaldi n. 1, Noto Alta.

Maggio, Noto.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli sul bando e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito

ufficiale del festival, www.magneticfilm.it .

Il N.I.F.F. 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema di scoprire

nuove opere e talenti.