Lo spettacolo, il cui ricavato andrà in beneficenza all’Associazione FAMPIA (Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza) debutterà il 1 dicembre ad Ancona,e successivamente proseguirà con un tour nei principali teatri italiani.

“Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella” rappresenta un tributo ai due grandi artisti, ma anche un’ode alla musica che ha saputo unire le persone e raccontare storie di vita. Un momento di profonda emozione, riflessione e celebrazione, in cui la musica di Ornella Vanoni e Gino Paoli tornerà a risuonare, facendo rivivere i ricordi e le sensazioni che i loro grandi brani, creati nell’epoca d’oro della canzone italiana, evocano ancora oggi più forti che mai .

“L’idea è nata durante un viaggio con Paolo Notari, mentre ascoltavamo ‘Insieme’ il bellissimo album che Gino Paoli e Ornella Vanoni incisero nel 1985 – ha raccontato l’autore e regista Sabino Morra – l’ importante ricorrenza dei loro 90 anni celebrati quest’anno a settembre, a distanza di un solo giorno l’uno dall’altro, ci ha spinto a voler omaggiare le due leggende della musica italiana con la creazione di uno spettacolo che narra in musica e parole le vicende, gli aneddoti e le curiosità che hanno segnato la vita di Ornella e Gino. Le loro canzoni hanno accompagnato generazioni intere, diventando colonne sonore di amori, speranze e sogni di tutti noi e con tutto il cuore siamo ben felici di poter dedicare loro questo sentito omaggio”.

A dar voce ad Ornella Vanoni sarà la cantante Valeria Visconti di Fermignano (PU) che vanta tre partecipazioni al Festival di Sanremo (1993,1994 e 1995), una nomination al prestigioso Latin Grammy Awards come cantante dell’orchestra di tango argentino “Hijos Ilegitimos De Astor” per l’opera: “Contemporary Tango Trilogy” di Alejandro Fasanini, oltre a numerose collaborazioni con grandi artisti e pubblicazioni discografiche con le principali etichette italiane.

“Cantare è gran parte della mia vita. – Ha spiegato Paolo Notari che interpreterà Gino Paoli nello spettacolo – Negli anni 80 / 90 la mia vittoria al Cantagiro e partecipazione a Castrocaro mi ha portato più volte vicino al Festival di Sanremo seppur distratto dall’ altro mio amore per la Radio e la Televisione che mi hanno scelto come mestiere. Questo spettacolo coinvolge il pubblico con un repertorio accattivante e storie di passione e amore tra i due grandi artisti. Raccontarlo e cantarlo al fianco di cinque grandi musicisti e ad una straordinaria interprete femminile con una storia musicale importante mi dà responsabilità verso il pubblico che verrà a vederci ed ascoltarci ma anche grande soddisfazione.”

Ideato da Paolo Notari e dallo scrittore e autore televisivo Sabino Morra che ne seguirà anche la regia, lo spettacolo offrirà un viaggio immersivo tra le pieghe del tempo che racconterà in musiche e parole il rapporto umano e artistico ma anche sentimentale dei Gino Paoli e Ornella Vanoni attraverso gli indimenticabili successi sempre vivi nei cuori di tutti tra cui “Sapore di sale”, “Una ragione di più”, “Una lunga storia d’amore”, “L’appuntamento”, “Il cielo in una stanza”, “Ti lascio una canzone” e tanti altri brani.

In occasione del loro importante compleanno, il giornalista di Rai 1 Paolo Notari e la cantante Valeria Visconti, annunciano l’omaggio “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella” un emozionante spettacolo che esplora in musica le vicende, le curiosità della vita dei due grandi artisti legati ad un periodo storico che ha segnato tanti momenti importanti nella musica popolare italiana.

in

by

View All Result

No Result

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy