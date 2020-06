Foto Fotogramma

Paola Ferrari non sarà alla conduzione della Domenica Sportiva questa sera. La giornalista ha spiegato il motivo in un tweet: “Sono arrivata a Milano ieri e da questa mattina ho cominciato a starnutire. Non ho febbre ma per evitare rischi anche agli altri, questa sera non ci sarò alla Domenica Sportiva. Speriamo di vederci domenica”, ha scritto, abbinando il post a un emoticon con le dita incrociate e gli hashtag ‘#allarme’ e ‘#raffreddore’.

In un altro post, la giornalista ha precisato: “Grazie a chi si è preoccupato per me. Nulla di grave. Solo un forte raffreddore. Ma per sicurezza verso gli altri, meglio restare a casa. Ci vuole responsabilità”. Poi ha concluso: “Stasera ci pensa Jacopo Volpi. Grazie Jacopo”.