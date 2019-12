Paolo Ruffini, ospite in esclusiva domani a Verissimo, parla per la prima volta della fine della sua storia con l’attrice Diana Del Bufalo: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”.

L’attore e presentatore toscano, ricordando la loro storia d’amore nata nel 2015 ricorda: “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia”, prosegue. “L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.

A Silvia Toffanin, che gli chiede se possa esserci un ritorno di fiamma, confida: “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

Infine, parlando di un bilancio dell’anno 2019 che volge quasi al termine, rivela: “Quest’anno è stato importante. Finisco l’anno in modo più solitario, nostalgico e malinconico, ma con una consapevolezza. Sto cercando di evolvermi, di imparare ad essere un pochino più morigerato. Bisogna accettarsi, non si può essere sempre perfetti, la vita è fatta di difetti”.