A sorpresa Francesco Baccini esce con il singolo di “Paranoia in Lombardia by night” un racconto di una giornata tipo ai tempi del Coronavirus. Il videoclip realizzato interamente nella sua casa in Brianza è caratterizzato dal suo stile ironico e irriverente. Il cantautore genovese, classe 1960, si unisce così alla campagna social #iorestoacasa contro la diffusione del virus.

Il brano scritto in tempi non sospetti è inserito nell’album “Chewing Gum Blues” realizzato con Sergio Caputo nel 2017 e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Baccini, non ha mai nascosto la sua vena social: chi lo segue da anni sa infatti che è solito apparire nel cuore della notte con dirette facebook o instagram, raccontare di attualità, intrattenere i suoi ospiti “virtuali” nel suo salotto con il suo fidato pianoforte e il suo bassotto e, a fine “diretta” cancellare dalla rete ogni traccia.