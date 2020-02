(fermo immagine da ‘Pechino Express’)

Enzo Miccio superstar di Pechino Express. Il reality show archivia la seconda puntata e Twitter ha già eletto il ‘vincitore morale’. Il wedding planner, che nella competizione in Thailandia fa coppia con Carolina Giannuzzi, è la star indiscussa a giudicare dalla valanga di cinguettii dedicati al ‘paladino del buon gusto’. “Enzo Miccio non suda a quaranta gradi, esce più pulito di prima da posti lerci, sposta di tutto ed è candido come la neve. Qual è il tuo segreto? Illumina noi comuni mortali”, scrive un utente.

“Enzo Miccio suda senza sudare, esce più pulito di prima da posti zozzi, sembra un cristallo di Boemia e poi ti solleva i tronchi sulle spalle. Insegnami, Maestro” scrive un altro telespettatore. “Nella vita dovete essere Enzo Miccio. Tutti vi danno per spacciati e inadatti a fare delle cose. Poi voi invece vi impegnate al massimo e vi dimostrate bravissimi”, le parole di un altro utente.