“Adele è così magra. Va tutto bene?”. Alle domande dei fan, preoccupati per le condizioni della popstar, risponde una ragazza, che ha avuto la fortuna di incontrare la cantante in vacanza ad Anguilla. In un ristorante, la 19enne Lexi Larson ha avvistato prima Harry Styles. Poi, come racconta a People, è stato il turno di Adele. “E’ venuta e si è seduta vicino a me e alla mia amica dicendo ‘cosa posso fare per voi, ragazze?’. Eravamo elettrizzate, abbiamo parlato per un po’. Poi anche Harry Styles è venuto al tavolo, abbiamo fatto una foto e abbiamo parlato per un quarto d’ora”. La ragazza ammette che non è stato semplice riconoscere Adele. “Ha detto di aver perso qualcosa come 45 chili, un’esperienza incredibilmente positiva. Sembrava così felice, aveva un aspetto fantastico e sembrava totalmente soddisfatta di sè”.