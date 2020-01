Peter Gomez

“Non sarà un tg, ma nemmeno un programma di approfondimento classico. Selezioneremo tre, quattro temi cercando di andare alle radici della notizia. Sarà una cosa molto spettacolare, non dico Sanremo ma quasi”. Scherza così con l’Adnkronos Peter Gomez, a poche ore dal debutto su Nove del suo nuovo programma di informazione dal titolo ‘Sono le Venti’, uno spazio di trenta minuti che avrà lo scopo di approfondire le notizie del giorno, dalla cronaca alla politica italiana, dal costume allo spettacolo, con ospiti in studio e un dialogo aperto in diretta con i telespettatori.

“Ogni giorno siamo bombardati da centinaia di notizie – dice il direttore de ilfattoquotidiano.it, spiegando così il taglio del programma – ma quello che è davvero importante ci sfugge”. La trasmissione, che avrà la regia di Duccio Forzano, sceglie di iniziare stasera con un approfondimento sulla figura di Bettino Craxi, e diverse interviste di politici che verranno commentate in studio. I commenti, però, saranno rigorosamente separati dai fatti, perché il tentativo è quello di essere “più imparziali possibile”. E alla domanda se sia davvero possibile essere imparziali facendo informazione, il giornalista risponde senza esitazione: “Io dico che si può provare a farla. Vedo tanti colleghi che non ci provano nemmeno”.