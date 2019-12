(Fotogramma /Ipa)

Spegne oggi ben 91 candeline Piero Angela. E per il compleanno si regala una nuova avventura, il debutto su RaiPlay per una versione inedita in dieci puntate di SuperQuark, SuperQuark+. “Siccome sono un giovane di 91 anni – spiega il divulgatore scientifico più amato d’Italia in un video pubblicato sull’account Twitter di SuperQuark -, il giorno stesso del mio compleanno partiamo per raggiungere un pubblico nuovo. La fruizione è diversa, non è un programma di quasi due ore dove ci si mette in poltrona per seguire: qui è una fruizione un po’ parcellizzata, da guardare sul telefonino. Abbiamo lanciato dei ‘bocconcini’, uno spezzatino che però avesse qualche coerenza. Dura soltanto 15 minuti, e in questi 15 minuti ci sono due miei interventi e, nel mezzo, nuovi divulgatori. E questa – racconta – è la novità: dei ragazzi, forse alcuni li conoscete perché hanno già il loro blog. Vedrete che sorpresa”.

L’annuncio ufficiale era arrivato solo qualche giorno fa, sempre su RaiPlay nel corso della trasmissione di Fiorello, quando il divulgatore aveva presentato la sua ‘squadra’, autori e giovani divulgatori che da oggi lo affiancheranno in #Superquark+.