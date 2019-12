Pippo Baudo (foto Fotogramma)

“Io vorrei un regalo natalizio: la riappacificazione tra Lorella e Heather (Cuccarini e Parisi, ndr). Siamo a Natale, voglio bene a tutte e due e non ho capito i motivi dietro a questa specie di rivalità. Ma siamo vecchi, vogliamoci bene e abbracciatevi! Il rancore deve passare, non ha nessun senso. Bisogna anche dimenticare e ricordare le parti migliori della vita, non le peggiori”. Nell’intervista della ‘Cassettiera’ a ‘Vieni da me’ su Rai1 Pippo Baudo, a sorpresa, ha confidato a Caterina Balivo quale dono desidererebbe ricevere per queste festività.

