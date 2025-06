In occasione del 40° anniversario della prima messa in onda di “Quelli della Notte” (1985), Rai Cultura propone uno special televisivo dedicato a uno degli spettacoli più innovativi della televisione italiana, in onda mercoledì 18 giugno alle 21.15 su Rai 5. Concepito come un viaggio nella memoria collettiva e nella storia del linguaggio televisivo, il programma racconta l’incontro al Teatro Ateneo dell’Università Sapienza, a Roma, nel quale, anche attraverso il materiale d’archivio, l’integrazione di contenuti esclusivi e documenti personali forniti dagli ospiti (foto, video, memorabilia) si tenta di restituire la complessità e la forza innovativa di uno show che ha segnato un’epoca. In cattedra, a guidare il racconto, il professor Aldo Grasso, critico televisivo e docente di Storia della Radio e della Televisione, con la collaborazione di Renzo Arbore inventore e protagonista di “Quelli della Notte”, e Roberto D’Agostino, studioso e anticipatore autorevole di nuove mode e tendenze, anche lui tra i protagonisti dello spettacolo di allora. Insieme, accompagneranno il pubblico nella visione e nell’analisi dei momenti più emblematici dello show: sketch surreali, gag indimenticabili e trovate che hanno fatto scuola.

“Quelli della Notte”, ideato e condotto da Renzo Arbore, fu un varietà trasmesso per la prima volta in seconda serata in diretta su RaiDue per 32 puntate, rivoluzionando la formula del varietà con uno stile sperimentale, irriverente e ironico. Un programma che riuscì a raccontare con leggerezza e intelligenza il fermento sociale e culturale dell’Italia degli anni ’80, diventando specchio del cambiamento e del nuovo benessere dell’epoca.

Tra il pubblico in prima fila: Simona Marchini, Silvia Annichiarico, Nino Frassica, Andy Luotto, Maurizio Ferrini, Dario Salvatori, il maestro Gianni Mazza ed altri testimoni e interpreti dello show.

Un tributo doveroso a un programma che ha riscritto le regole dello spettacolo e lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana.