(Fotogramma)

(di Alisa Toaff)

Serena Bortone lascia ‘Agorà’ per andare ad occupare lo spazio di Caterina Balivo che negli scorsi giorni ha annunciato di lasciare definitivamente ‘Vieni da me’ per dedicarsi ad altro. A quanto apprende l’Adnkronos la conduttrice di ‘Agorà’ andrà sulla rete ammiraglia della Rai presentando un nuovo programma in stile ‘David Letterman show’, insomma più legata all’attualità.

Si preannuncia quindi un impresa non facile quella della Bortone, che andrà a sfidare il seguitissimo programma storico della concorrente Mediaset ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.