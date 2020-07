Confermato per l’autunno ‘Buongiorno benessere’ nel consueto slot del sabato mattina. Il programma ideato da Vira Carbone nel 2013 e da allora finestra di Rai 1 su medicina specialistica e approfondimenti per migliorare la qualità della vita, andrà in onda dal 12 settembre prossimo, nella fascia oraria che va dalle 10 alle 11. Fra le novità della stagione potrebbe esserci la diretta, come è nelle intenzioni della giornalista e conduttrice, ma questo dipenderà anche dalle decisioni dei vertici in relazione all’evolversi della situazione sanitaria.

Il titolo solare porta il segno di Vira Carbone, ma come sempre il fulcro del programma, come fa notare la conduttrice, è “la medicina specialistica con il sorriso”. Di benessere ha, dunque, il titolo e una piccola parte. Su un’ora di programma 10 minuti sono dedicati al benessere (e quindi alla cucina sana, ai prodotti alimentari e alle attività sportive funzionali alla salute), mentre la restante parte è medicina trattata sempre con la chiave di ‘Vira’, positiva ma anche estremamente scrupolosa nell’identificazione degli specialisti che partecipano al programma, prevalentemente medici ospedalieri che rappresentano le eccellenze nel loro settore, “fermo restando – osserva la conduttrice – che ci sono tantissime altre eccellenze ospedaliere e grandi medici che non sono ancora venuti a ‘Buongiorno benessere’ e che in futuro avrò il piacere di ospitare”.

Quest’anno a capitanare tutti ci sarà il capostruttura di Rai1 Angelo Mellone, “una persona che considero di altissimo profilo professionale oltre che umano – dice la Carbone – Angelo è un professionista che conosco e stimo da anni. Molto attento ad ogni dettaglio della programmazione e al prodotto finale. Lo dico per aver già lavorato con lui. Sarà un anno importante – rimarca la giornalista – il nostro direttore di rete Stefano Coletta, con il quale ho già avuto il piacere di confrontarmi, suggerirà personalmente alcune buone idee per l’edizione autunnale. E ringrazio già in anticipo la collaudata squadra degli autori (anche Vira è autrice del programma, ndr), dei collaboratori e della regista”.