Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:55 (anziché 09:40) Linea Verde Meteo Verde

09:00 Camera dei Deputati: Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe

Conte in vista del Consiglio Europeo e il successivo dibattito. A cura di Rai Parlamento

11:00 ItaliaSi! Giorno per giorno

(Le previste rubriche del TG1 09:00 – 09:30 – 09:50, di Rai Parlamento delle ore 09:35 e il Che tempo fa non andranno in onda)

——

20:30 Rai Sport Roma. Calcio: Finale Coppa Italia 2019/20: Napoli – Juventus

Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Interviste a bordocampo di

Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Conduce in studio Paola Ferrari

RAI 2 11:30 Senato della Repubblica. Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe

Conte in vista del Consiglio Europeo e il successivo dibattito. A cura di Rai Parlamento

12:35 Telefilm 9JKL – Scomodi vicini: “Ipocondria” 1a Visione Rai

13:00 TG2 Giorno

(Il previsto TV Movie La Nave dei sogni non sarà trasmesso)

——-

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati “Question Time” Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

15:50 Raidue presenta L’Italia che fa

16:40 Rai Parlamento Telegiornale

16:45 Telefilm Un caso per due:”Un padre troppo scomodo”

17:45 Telefilm 9JKL – Scomodi vicini: “Tomba di famiglia” 1a Visione Rai

18:10 TG 2 Flash L.I.S.

– Meteo 2

18:15 TG 2

18:30 Rai TG Sport Sera

18:50 Telefilm Blue Bloods: “Anime perse” (anziché il previsto episodio)

19:40 Telefilm Bull: “Un nome, una garanzia” (anziché l’episodio previsto)

20:30 TG2 20:30

——-

03:45 FILM L’arrivo di Wang. Regia dei Manetti Bros. Con Ennio Fantastichini,

Francesca Cuttica, Antonello Morroni

05:05 Piloti

05:10 Videocomic passerella di comici in tv

05:30 Telefilm Somos Tu Y Yo

RAI 3

11:05 Tutta Salute Verso l’estate

——-

12:35 Senato della Repubblica. Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo e il successivo dibattito. A cura di Rai Parlamento (I previsti programmi Quante Storie e Passato e Presente non andranno in onda)