Nella sesta puntata: Alessandro Andreini e Ylenia Grambone hanno un comportamento scontroso nei confronti del Prof. Maggi. I due superano ogni limite e vengono espulsi dal Collegio

E’ stata la puntata con il secondo miglior risultato dopo la première: i 22 studenti del “Regina Margherita” di Anagni conquistano il pubblico televisivo. Gli ascolti de “ll Collegio” crescono nella sesta settimana raggiungendo 2.557.905 spettatori medi, con uno share dell’11,39% e picchi del 18% (17,91% alle 24:00) e di ascolto superiori ai 2,8 milioni

Advertisements

Advertisements

di spettatori (2.847.321 alle 21:59).

Dati significativi evidenziano il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, sempre in testa ai dati Auditel e share: è il terzo più visto di ieri superando “Le Iene” (9,19%).

Coinvolgendo spettatori adolescenti e teenegers, “Il Collegio” trascina il suo pubblico segno della capacità del programma di intercettare soprattutto i giovanissimi. Anche in questo caso i dati della puntata di ieri sera sono eccezionali: nella classe di età 11-14 anni lo share complessivo è del 47,3%; in quella femminile tra gli 8 e i 14 anni il dato è del 47,5%, e un risultato altrettanto rilevante dai teens con il 40,0%.

Fenomeno tv per Il Collegio anche sulle performance social: con 369.455mila interazioni, è il programma più commentato della serata e primo nei TT Italia (fonte Nielsen Italia).

NELLA SESTA PUNTATA

Vita dura per Rahul che rischia l’espulsione, e si salva solo grazie al professor Maggi che gli dà un’ultima opportunità mandandolo in isolamento e facendogli scontare una punizione che lo mette in salvo. Nel frattempo gli altri studenti sono alle prese con le attività legate alla giornata dello studente, il cui tema quest’anno è la lotta alla mafia in ricordo di Falcone e Borsellino, attività che si concludono con una grigliata che rende tutti molto euforici. Ma la vera novità della settimana è l’arrivo dei genitori di Rahul e di Giordano convocati dal Preside per parlare di alcuni avvenimenti poco piacevoli. Intanto si acuisce il rancore di Andreini, che sin dalla scorsa settimana, nutre sentimenti di gelosia nei confronti di Di Piero reo di averlo superato in classifica. La sua ossessione spinge il professore Maggi ad espellere dalla classe sia lui sia Ylenia Grambone, intervenuta in sua difesa. I due superano ogni limite e devono così lasciare per sempre il Collegio.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram