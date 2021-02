La Caserma, la nuova avventura televisiva di Rai2 di grande appeal tra i giovanissimi, è pronta a regalare nuove emozioni nel quinto e penultimo appuntamento che andrà in onda mercoledì 24 febbraio, in prima serata.

In questa puntata: una comunicazione ufficiale cambia gli equilibri delle squadre. L’istruttore capo Daretti comunica che d’ora in poi le squadre avranno un comandante e un vice comandante, figure intermediarie tra il gruppo e gli istruttori,

ma non tutti i ragazzi sono d’accordo con questa scelta.

Un’improvvisa nevicata in una notte muta completamente lo scenario a Levico (Trento), ma pure gli umori e i destini dei protagonisti. Anche le esercitazioni subiscono delle variazioni, ma vengono portate a termine con successo.

Uno scherzo messo in atto da Peroni nei confronti di Ciupilan divide i commilitoni in due fazioni. Lo spirito di squadra prevale e finalmente, si volta pagina, e tutti sono pronti per una nuova sfida: recarsi in una location ad hoc per un’esercitazione molto importante, il Forte Belvedere tra le più grandi e meglio conservate fortezze italiane.

Lo stress è alle stelle e la matricola Cimadoro cade nello sconforto. Per sua gioia, i compagni sono pronti a consolarlo.

