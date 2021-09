Da martedì 21 settembre, alle ore 21:20 su Rai2, per cinque prime serate andrà in onda “Voglio essere un mago!”, il nuovo reality-talent prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina ed Ennio Meloni.

C’era una volta e ci sarà domani la magia, un’arte misteriosa e invisibile, e una scuola ambientata in un suggestivo e fiabesco castello dove per partecipare bisogna eccellere soprattutto in una materia: la fantasia. La mission è divertire, appassionare e sorprendere, ma soprattutto creare un mondo dove tutto è possibile.

Protagonisti 12 “teen wizard” (7 ragazzi e 5 ragazze) provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 18 anni, con caratteri e personalità diverse, accomunati da un’unica grande passione: l’arte della magia. Saranno divisi in tre casate – le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu – studieranno e perfezioneranno le arti magiche, si sfideranno per superare gli esami ed evitare la bocciatura: solo alcuni di loro conquisteranno il Diploma di mago e il migliore si aggiudicherà la bacchetta d’oro. Per raggiungere questo obiettivo dovranno rispettare le regole del castello, mettere a frutto le loro doti, conoscere al meglio i trucchi e gli strumenti magici.

Nella scuola, che li ospiterà per circa un mese, verranno insegnate tre arti magiche: grandi illusioni, mentalismo, e micromagia. L’insegnamento di ognuna di esse sarà affidato a un professore d’eccezione: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbardper la micromagia. Come nella migliore tradizione delle scuole di magia, il corpo docente sarà presieduto da un “magister”, Raul Cremona, che avrà il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività. A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi.

I giovani apprendisti stupiranno gli spettatori con spettacolari trucchi magici ma la magia diventerà scoperta di sé e delle proprie potenzialità oltre che oggetto di studio. Avranno 5 settimane per superare i propri limiti, per crescere e diventare un po’ più adulti. Ciascuno potrà sviluppare il “talento che ha in sé” contando sulle proprie capacità. Per il pubblico sarà un’occasione per conoscere le storie, i sogni, le paure e le speranze di questi “teen wizard”, vedere nascere amicizie, amori e rivalità: un romanzo di formazione contemporaneo in un’ambientazione fiabesca e fuori dal tempo. Uno spettacolo entusiasmante per tutta la famiglia.

Nella prima puntata gli aspiranti maghi faranno il loro ingresso nel castello fiabesco di “Voglio essere un mago!”: Pasquale Guercia (16, Salerno); Luca Funzione (18, Sarzana – SP); Giulia Serafin (17, Treviso); Giuseppe Capitolino (15, Cleto – CS); Marco Loffredo (17, Napoli); Silvia Lollino (18, Varese); Giulia Mangialomini (16, Castelvetrano -TP); Giorgio Andolfatto (16, Torino); Elettra Tercon (17, Ferrara); Christian Ceresera (18, Brescia); Daniel Motta (17, Villasanta – MB); Matilde Carioli (14, Bergamo). Incontreranno il Magister, Raul Cremona, che darà loro il benvenuto, spiegando cosa dovranno aspettarsi dalla scuola di magia e in cosa consisterà il loro percorso. I ragazzi saranno divisi nelle 3 casate e parteciperanno alle loro prime lezioni.

In ogni puntata gli apprendisti dovranno affrontare le verifiche di casata: ogni casata dovrà preparare un’esibizione in una delle tre materie insegnate al castello (Mentalismo, Grandi Illusioni e Micromagia). La squadra peggiore dovrà affrontare gli esami di sbarramento. In questo frangente, ogni componente della casata è a rischio bocciatura e, per evitarla, dovrà dimostrare di avere le competenze pratiche e teoriche necessarie per rimanere nella scuola.

Inoltre ben presto gli aspiranti maghi verranno raggiunti al Castello dai “Babbaloni”: giovani influencerestranei al mondo della magia, ma veri e propri “maghi dei social”.

LOCATION

Location del programma è il suggestivo castello di Rocchetta Mattei. I diversi ambienti del Castello sono dedicati ai vari momenti che i ragazzi vivono nella scuola di magia. Le tre stanze delle Casate, arredate con i rispettivi colori, accolgono i ragazzi di ciascuna casata che qui studiano e vivono momenti di svago. L’Aula magna, dove gli apprendisti seguono le lezioni e consumano i loro pasti. Il teatro, che ospita le prove degli spettacoli, le verifiche di casata e le esibizioni degli apprendisti. Il dormitorio, sala circolare in cui tutti i ragazzi dormono insieme in letti a castello e la cui vita notturna è seguita costantemente. La stanza dei desideri dove gli apprendisti confessano ad uno specchio magico richieste e sogni con la speranza che siano esauditi… ci riusciranno? Le suggestive location esterne (cortili, giardino, labirinto, bosco) che diventano lo scenario di prove a squadre mozzafiato o di momenti liturgici alla presenza del Magister.

“Voglio essere un mago” è un format originale prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni. Capo progetto Cristiana Farina; curatore Stand by me Francesco Sturlese, curatore Rai Tiziana Iemmo, produttore esecutivo Stand by me Davide Pisano, produttore esecutivo Rai Paola Maggioli. Autori: Totò Coppolino, Anna Agata Evangelisti, Simona Iannicelli, Francesca Mattioli, Giona Peduzzi. Regia Fabrizio De Plano

È online la pagina RaiPlay dedicata al programma, https://www.raiplay.it/ programmi/voglioessereunmago/, dove si potranno vedere in esclusiva le storie dei giovani maghi protagonisti, i loro sogni e le loro aspettative; una sfida per acquisire capacità tecniche e artistiche, ma soprattutto per imparare a vedere le difficoltà come un’occasione per migliorarsi e superare i propri limiti.