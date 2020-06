“Il battito della tua città, il ritmo della tua città. Porta la tua radio preferita con te”. Nel logo e nelle parole c’è lo spirito della nuova App che Rds dedica alla città di Miami. La musica che suona nell’alba e nei tramonti sull’Oceano, che si fonde ai colori, che diventa espressione del mood inconfondibile del luogo più solare degli Stati Uniti, in un’offerta assolutamente unica ed esclusiva firmata Rds.

Ci sono le hit che accompagnano la città e la identificano, nella App disponibile su Apple e Android che consente ad ognuno di avere sempre con sé una selezione in perfetta armonia con l’anima unica di Miami, con il suo scenario. E’ il ritmo vitale scandito dai suoi millennials. Sulla scorta delle esperienze con diversi partner commerciali in ambito retail, Rds ha realizzato per gli Stati Uniti anche un prodotto multimediale destinato a caratterizzare il retail del Made in Italy per chi investe oltreoceano, condividendo il coraggio della sfida alla crisi post pandemia.

La piattaforma personalizza al meglio il palinsesto sui digital signage dei punti vendita e consente di mostrare parte dei contenuti e promozioni sincronizzati con la radio instore audio diffusa. Ma anche soluzione video per partner, soluzione per eCommerce fisico, possibilità di effettuare selfie in retail con abbinamento di contest e sistema di gamification, da inviare via email e condividere sui social, opportunità di prenotare eventi in filiale, VIP experience. C’ è anche l’ Area Intrattenimento con giochi per bambini, contenuti ad hoc o custom, quali classifiche musicali italiane ed europee, Jukebox tematizzato etc.

Non solo un canale video dunque, ma una vera e propria piattaforma di contenuti nel segno dell’ innovazione digitale, della declinazione della musica in senso visivo, interattivo sulle pagine social in ambito omnichannel. Una realtà italiana e internazionale come le nostre eccellenze di qualità riconosciute nel mondo, per sottolineare un fenomeno globale e inimitabile come il Made in Italy.

Ha dichiarato il Presidente, Eduardo Montefusco: “A Rds lavoriamo ogni giorno per creare nuovi progetti che combinano tecnologia e talento umano… Il mio amore per la musica, per il mio paese, l’Italia, ma anche per gli Stati Uniti, mi hanno convinto ad investire energie e risorse per continuare ad aiutare le nuove generazioni ad ascoltare buona musica e creare sempre più protagonismo attivo con gli utenti”.