“Chiara Ferragni fa degli errori”. E’ il giudizio che Renato Balestra esprime dal salotto di Vieni da me. “La festa di compleanno all’interno di un supermercato mi è rimasta qui”, dice lo stilista, riferendosi alla festa organizzata all’interno di un supermercato, nel 2018, per il compleanno di Fedez. “L’eleganza non è solo questione di stile e di come ci si veste. E’ anche come ci si comporta, come si parla, come si vive”, afferma ancora Balestra.