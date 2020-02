Sono in onda su Rai Yoyo i nuovi episodi di ‘Ricky Zoom’, la scattante piccola moto rossa protagonista della serie animata per bambini in età prescolare prodotta da Frog Box e Entertainment One (eOne), realizzata dallo studio italiano Maga Animation, in coproduzione con Rai Ragazzi, tutti i giorni alle 18.25 e 7.10 su Rai Yoyo. Il grande successo internazionale di Ricky Zoom verrà alimentato con una seconda serie di episodi di 52×11 minuti in arrivo da novembre 2020 Dal suo debutto a settembre 2019, ‘Ricky Zoom’ ha ottenuto eccellenti indici di ascolto, con una media di 174mila spettatori e picchi di oltre 292mila, superando di quasi tre punti la media di Rai Yoyo tra i bambini di 4-7 anni nella collocazione mattutina, mentre lo scorso novembre è stato il terzo programma più visto sui canali italiani per bambini nella fascia 13.00-18.00.

L’appeal di Ricky Zoom risuona anche sugli altri mercati e piattaforme: attualmente è una delle cinque migliori serie tv prescolari per i bambini di Nickelodeon negli Stati Uniti, il numero uno sul canale per bambini Nick Jr. nel Regno Unito e il numero uno su Clan in Spagna, uno dei primi tre show del weekend di Treehouse in Canada e supera costantemente le medie dei canali nella regione latino-americana, mentre in Cina la serie ha raccolto oltre 425 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma streaming YouKu. La crescente popolarità della property è stata evidente anche nella risposta eccezionale alla sua prima app, ‘Benvenuti a Wheelford’, scaricata più di 4 milioni di volte a livello globale dalla sua uscita nell’agosto 2019.

“Siamo così orgogliosi di Ricky Zoom e del suo successo fino ad oggi. Si tratta di contenuti originali di alta qualità prodotti dai migliori talenti e il nostro forte elenco di emittenti internazionali ha favorito un elevato livello di conoscenza del marchio in tutto il mondo”, ha affermato Olivier Dumont, Presidente, Family & Brands di eOne, ed ha aggiunto: “Siamo molto entusiasti del potenziale da esplorare ancora più argomenti e territori nella seconda stagione. Ci sono così tante altre storie da raccontare che approfondiranno la connessione tra i personaggi e il nostro pubblico e non vediamo l’ora di offrire nuove avventure”. Sulla scia dell’eccezionale successo del programma, eOne sta preparando il lancio dei primi prodotti di consumo in territori chiave, a partire dal lancio dei giocattoli Ricky Zoom da parte del partner globale di master toy Tomy, distribuiti in Italia da Giochi Preziosi, tra cui cinque prodotti chiave incentrati sui personaggi principali, Ricky e i suoi Moto Amici Loop, Scootio e DJ. La collezione verrà lanciata in più territori questa primavera. Il lancio dei giocattoli sarà seguito da una gamma di prodotti di categoria secondaria per soddisfare la domanda dei consumatori nel 2020, tra cui editoria, puzzle e giochi, arti e mestieri, abbigliamento e accessori, con lanci secondari aggiuntivi previsti per il 2021.