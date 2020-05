(Fotogramma)

Robbie Williams e i Take That hanno sorpreso i propri fan annunciando un’unica data dal vivo che li vedrà cantare insieme per la prima volta dopo 10 anni. Il cantante si unirà ai suoi ex compagni di band Howard Donald, Gary Burlow e Mark Owen per uno speciale concerto trasmesso online il 29 maggio e i fondi raccolti saranno devoluti agli operatori sanitari in prima linea nella lotta al coronavirus.

Il gruppo ha promesso ai fan una performance direttamente “dalle nostre alle vostre case” in cui suoneranno un medley di cinque dei più grandi successi dei Take That. “Questa è una vera prima volta per noi. Il ricongiungimento con il nostro vecchio amico online per uno spettacolo unico,” il commento sui social dei Take That. “E’ sempre bello tornare insieme a Robbie e siamo davvero entusiasti di questo spettacolo che tutti potranno godersi da casa”. Williams ha aggiunto: “Non vedo l’ora di esibirmi di nuovo con i ragazzi – è sempre un piacere. Se non possiamo andare allo stadio… lo porteremo da noi”.

Nonostante gli scopi umanitari, la band avrebbe concordato un cospicuo cachet con il gigante di servizi finanziari Bgl Group: “La quantità di denaro necessaria per far sì che ciò accada è di centinaia di migliaia di sterline”, ha rivelato al tabloid inglese The Sun una fonte vicina alla band. “Non possono essere riuniti fisicamente a causa delle restrizioni di viaggio e delle regole imposte durante la crisi sanitaria, ma saranno comunque insieme per eseguire i loro successi, una cosa che non accade da molto tempo”. La storica band inglese, formata all’inizio degli anni ’90 e composta originariamente da Robbie Williams, Gary Burlow, Mark Owen, Howard Donald e Jason Orange, si sciolse definitivamente nel 1997 dopo che Williams lasciò il gruppo per iniziare una carriera da solista. L’ultima collaborazione tra la band e l’autore di ‘Angels’ risale al 2010, quando Williams fornì delle linee vocali durante le registrazioni dell’album ‘Progress’.