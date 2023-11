Un classico senza tempo, andrà in scena il 10 novembre, alle 21, presso il Teatro Sala Vignoli di Roma nell’ambito del Pigneto Teatro Festival. Il cartellone di spettacoli promosso da Teatro Hamlet APS, vedrà così sul palco una rivisitazione in chiave comica delle avventure che resero celebre l’eroico re di Itaca. “Oh! diss’ea” è il titolo dell’esilarante pièce teatrale di Roberto Ciufoli, storico componente della Premiata Ditta che ne ha curato adattamento e regia.

Ulisse e il suo viaggio senza fine, un esempio per tutti, la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o ci dovrebbe essere in ognuno di noi. Dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto verso Itaca e la sua bella Penelope o ha bighellonato per dieci anni prima di trovare la strada di casa? Ulisse, l’immagine dell’uomo moderno o semplicemente un distratto? Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati, finalmente troverà risposte. Roberto Ciufoli propone una personalissima riscrittura del famoso poema omerico, un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica. Da non perdere, anche per i non curiosi.