Ci risiamo. E’ bastato presenziare all’ultima edizione di “Amici” e scaldare il pubblico che li ha acclamati quasi fino alle lacrime per riaccendere l’eterna questione di un possibile ritorno di fiamma, e non solo professionale, tra Al Bano e Romina Power. Anche perché è la cantante statunitense che puntualmente con grande abilità torna in qualche modo a istigare le altrui fantasie. E tra gaffe e qualche avvertimento alla ritrovata Lecciso forse ci è persino riuscita. Ma veniamo ai fatti, partendo dalla gaffe.

Romina, che gaffe “dietro le quinte”

Quando viene chiesto se il cantante ricordasse del loro ultimo bacio lui candidamente ha risposto: “Tanto tempo fa, non ricordo”. Ma ecco Romina che prende l’assist al volo: “Ma come? Ci siamo baciati dietro le quinte poco fa”. Carrisi non cade nella trappola e anzi sembra voler redarguire la sua ex moglie: “Dobbiamo proprio dire questa bugia?”. Volpita e affondata, alla Power non resta che incassare il colpo.

Ma sui social torna all’attacco “La mia quarantena a Cellino San Marco”

Non paga, Romina torna abilmente alla carica. MA stavolta l’obiettivo sembra essere soltanto uno: colpire l’avversario. Ecco che infatti con un lungo post su Instagram, oltre a spiegare perché nonostante il Coronavirus abbia accettato di partecipare ad Amici, lancia una frecciata a Loredana Lecciso precisando: “Ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena”.

Ma Al Bano e Loredana Lecciso sembra abbiano ritrovato l’intesa

Eppure la coppia sembra più unita che mai – Da considerare che Albano Carrisi, negli ultimi tempi, è tornato a convivere nella sua Cellino San Marco proprio conLoredana Lecciso, la quale non ha perso occasione per sbandierare (giustamente) ai quattro venti la ritrovata complicità con il compagno anche postando sui social delle foto che ritraggono felici e innamorati. Insomma, visti i presupposti, non mancheranno le repliche. Ci risiamo, appunto.