(Alisa Toaff)

Da Rai1 non sarebbe ancora arrivata alcuna proposta concreta a Elisa Isoardi. E’ quanto apprende l’Adnkronos. Dopo la cancellazione de ‘La prova del cuoco’ sono iniziate a circolare voci circa l’idea del direttore di Raiuno Stefano Coletta di ricollocare la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ ripescando ‘Ckeck up’, lo storico programma di medicina ideato da Biagio Agnes, andato in onda dal 1977 al 2002 e cancellato ben 18 anni fa. Voci che sembrerebbero infondate perché secondo fonti ben informate ”è ancora tutto da definire”, oltre al fatto che collocare un programma come ‘Ckeck up’ su Rai1 sarebbe difficile.