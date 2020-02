Pubblicato il: 28/02/2020 14:14

“Sono fidanzata dallo scorso anno con Alessandro, un ragazzo molto carino, dolcissimo, di quelli che sanno dire le belle cose alle donne. E’ un po’ più giovane? Si, non mi crea problemi, ha 50 anni. Ha un ristorante e fa catering. Il suo difetto? Lavora troppo”. Sandra Milo racconta così, a Un giorno da pecora, la nuova relazione “cominciata a settembre”.

E’ veneto ed è un amico del governatore Zaia? “Sì. Me lo ha presentato una mia amica, la Marchesa Viviani, in un ristorante a Venezia dove c’erano anche il governatore Zaia e sua moglie Raffaella, che è bellissima con quei capelli biondo Tiziano…Lei è bellissima, lui mi piace molto anche se non sono del suo partito”, dice ancora.