Con un video, che non lascia dubbi, Heather Parisi si inserisce nella polemica che sta travolgendo il direttore artistico di Sanremo 2020. La showgirl mostra stralci della conferenza stampa in cui Amadeus ha presentato le donne che lo accompagneranno durante le serate del Festival e in particolare le parole pronunciate su Francesca Sofia Novello.

Nonostante il conduttore abbia spiegato cosa volesse dire e anche la diretta interessata sia intervenuta affermando che Amadeus è stato frainteso, la polemica non è scemata. Così anche Heather Parisi, con il video pubblicato su Twitter, ha detto la sua facendo capire di non aver apprezzato le parole di Amadeus.