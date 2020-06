Amadeus è già al lavoro con lo scenografo Gaetano Castelli e il regista Stefano Vicario sullo studio della scenografia di Sanremo 2021. Così si evince da una foto postata su Instagram dal manager televisivo ed agente di Amadeus, Lucio Presta, che ritrae appunto i tre seduti uno di fianco all’altra ma a distanza di sicurezza, secondo le norme di prevenzione del Covid-19.

E ci sarebbe proprio l’attenzione al distanziamento interpersonale (tra i timori di una seconda ondata del virus e l’attesa di un vaccino) tra i temi allo studio del trio, che sancisce una volta di più (dopo le interviste dello stesso Amadeus) l’arrivo di un bis festivaliero per il conduttore. D’altronde, le parole scritte da Presta accanto al post non lasciano spazio a dubbi: “Studio scenografia Festival 2021, Castelli-Amadeus-Vicario. Via verso nuove avventure”, scrive il manager e produttore taggando anche Rai1 e il direttore della rete ammiraglia Stefano Coletta.

D’altronde lo stesso Amadeus, già il 19 aprile scorso, ospite a ‘Domenica In’ di Mara Venier, aveva fatto capire di essere al lavoro sul suo secondo Sanremo, anzi sul primo Sanremo dopo il coronavirus. “Sono sincero – aveva detto – una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si risponde: ‘ci penso’. Ma il prossimo non sarebbe il secondo perché sarà il primo Sanremo dopo il coronavirus”.

Da subito dopo il successo del festival 2020 l’ipotesi più accreditata è stata quella di un Amadeus bis, che probabilmente cercherà di ritrovare Fiorello. Quest’ultimo ha già scherzato sul pressing dell’amico, definendolo uno ‘stalker’.