E’ sceso insieme a Romina ma, mentre arrivava sul palco dell’Ariston, è inciampato rischiando di cadere per le scale. Piccolo incidente per Al Bano al suo ingresso al festival di Sanremo, che ha scatenato l’applauso affettuoso del pubblico. L’entrata di Al Bano e Romina sul palco è stata annunciata dalla figlia Romina Jr (“I miei genitori pop”, ha detto la giovane presentandoli), che, come ha rivelato Amadeus, era nella pancia di Romina 33 anni fa, quando la coppia aveva partecipato con ‘Nostalgia Canaglia’.

Al Bano e Romina hanno fatto scatenare la platea, eseguendo una serie di classici del loro repertorio: ‘Nostalgia Canaglia’, ‘La Siepe’, ‘Ci sarà’, ‘Felicità’. La coppia ha poi presentato l’inedito dal ritmo latino, dal titolo ‘Raccogli l’attimo’.