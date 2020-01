(FOTOGRAMMA/IPA)

Monica Bellucci, “probabilmente nella sera di mercoledì”, Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo) “probabilmente il giovedì”, poi Rula Jebreal, Antonella Clerici, Diletta Leotta, le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la modella Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi), Sabrina Salerno e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu.

Sono queste le dieci primedonne della 70esima edizione del Festival di Sanremo, annunciate dal conduttore e direttore artistico Amadeus nella prima conferenza stampa ufficiale della kermesse al Teatro del Casinò. Oltre ad alcune di loro, nella serata finale, ci sarà Mara Venier per un lancio di ‘Domenica In’ dal palco del Teatro Ariston e non come normalmente accade dalla prima fila della platea.