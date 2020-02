Anastasio (Fotogramma)

Mentre i bookmaker lo danno per favorito, per Anastasio, il giovanissimo cantautore in gara a Sanremo, arriva via Twitter un endorsement speciale, quello del cardinal Gianfranco Ravasi. “Ho incontrato #Anastasio lo scorso anno a @LuccaClassica. Oggi come allora – scrive il porporato – nelle sue parole, nelle sue canzoni, scopro la voce di una generazione, che potremmo tutti ascoltare e provare a comprendere”.

E il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura va oltre, twittando anche alcuni versi della canzone ‘Rosso di rabbia’ che sarà in gara al Festival: “Voi scrocconi di emozioni Sempre in cerca di attenzioni Prosciugate le canzoni della loro magia (Rosso di rabbia, Anastasio) #Sanremo2020”