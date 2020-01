(Fermi immagine dalla trasmissione tv ‘La Prova del Cuoco’

Anche Claudio Lippi si lascia scappare una frecciatina nei confronti di Amadeus. Ieri durante la puntata de ‘La prova del cuoco’, mentre era intento a cucinare con indosso il grembiule insieme alla sua ospite e mentre si chiacchierava di ‘donne che vanno avanti’ il conduttore ha detto: “A differenza del mio amico Amadeus io le donne le faccio andare avanti, non indietro. Non è polemica eh!”. “Bravo” ha urlato il pubblico in studio applaudendo il conduttore. Grande imbarazzo invece da parte di Elisa Isoardi che dopo aver sbarrato gli occhi incredula ha preferito non alimentare le polemiche