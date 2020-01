(Fermo immagine)

“Le polemiche non le ho seguite molto. Per quanto mi riguarda, si dia la possibilità a tutti di parlare in piena serenità. Non avrei difficoltà, non farei delle polemiche pregiudiziali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sulle polemiche intorno al festival di Sanremo di Pierluigi Diaco, conduttore di ‘Non Stop News’ su Rtl 102,5.

“È chiaro che Sanremo diventa anche un po’ lo specchio dei gusti della società, delle novità: è una grande vetrina non solo musicale. Quindi mi ha sempre incuriosito un po’ cercare di capirla. E anche ovviamente le canzoni e le belle canzoni”, ha aggiunto Conte, che ha anche confessato i suoi gusti musicali: “Mi piace molto il jazz, la musica d’autore italiana, la musica rock. Sono stonato ma mi affascinano molto le belle voci”, ha proseguito il premier confessando di essere fan di Amy Winehouse.