(Fotogramma)

di Veronica Marino

“Serve subito un’operazione trasparenza sul Festival di Sanremo. A questo scopo ho appena scritto una lettera all’ad Rai Fabrizio Salini e per conoscenza al presidente Marcello Foa”. Lo dice all’Adnkronos il consigliere Rai Igor De Biasio, entrando nel merito della missiva inviata all’amministratore delegato di Viale Mazzini.

“Caro Fabrizio – è il testo trasmesso oggi – riferisco al tema della gestione dell’evento in oggetto da parte dell’Azienda ed, in particolare, alla condivisione delle scelte fatte da Amadeus in merito all’organizzazione del Festival. Ti chiedo in particolare di conoscere quali decisioni siano state concordate tra l’amministratore delegato ed il Direttore Artistico in merito agli artisti ammessi sul palco; quali e quanti siano stati gli incontri tra l’Amministratore Delegato ed il Direttore Artistico ai quali abbia partecipato anche l’agente Lucio Presta e/o altri agenti rappresentanti dei cantanti in gara; i nominativi, per ogni artista che si esibirà sul palco, dell’agente di riferimento, della società che ne segue la comunicazione ed, infine, della società di produzione del relativo brano musicale. Tenuto anche conto dell’eco mediatica esplosa in questi giorni, fortemente lesiva dell’immagine dell’Azienda, Ti prego di fornire tutte le informazioni richieste nell’ambito della prossima seduta consiliare del 30 gennaio prossimo venturo”.