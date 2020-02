(Fotogramma /Ipa)

Apre con un omaggio ai 70 anni del Festival la terza serata di Sanremo. Con le immagini Modugno, Battisti, Morandi, Fiorella Mannoia, e tanti altri che scorrono sul maxischermo dietro il palco, la manifestazione dedica l’intro ai sette decenni del festival, mentre una coreografia di danza accompagna le immagini. Poi Amadeus, che dopo i saluti iniziali esprime il proprio cordoglio – e quello del Festival – per le vittime e ai feriti del tragico incidente ferroviario che si è verificato stamane nella zona di Lodi. Nel corso della serata, ogni campione in gara impegnato in un duetto per interpretare un brano che ha segnato la storia della kermesse. Roberto Benigni atteso sul palco fra i superospiti e Cristiano Ronaldo in prima fila al teatro Ariston per il debutto sanremese della sua Georgina.

AMADEUS ‘MEZZO JUVENTINO’ – Gag ‘calcistica’ Amadeus-Georgina Rodriguez sul palco dell’Ariston. Accogliendo la compagna di Cristiano Ronaldo, scesa dalla scala fasciata da un abito a sirena tempestato di strass, il conduttore si presenta in smoking nero e sciarpa bianca, che lei finge di apprezzare perché sono i colori della squadra di Ronaldo, la Juventus. Il conduttore toglie la sciarpa e mostra una parte del sottogiacca, che, con grande sorpresa della platea – dato che Amadeus è un noto interista – sembra essere una maglia della Juve. A questo punto lei gli chiede di restare in maglietta, incitando anche il pubblico, ma quando Amadeus la toglie, invece della maglia della Juve ha indosso la maglia del giocatore dell’Inter Lukaku. Il pubblico ride divertito, lui rimette la giacca rassegnandosi a portare i colori della squadra avversaria alla sua. “Non mi fotografate grazie”, dice Ama ai fotografi prima di dare il via alla serata.

7 ARTISTE SUL PALCO CONTRO LA VIOLENZA – Emma, Elisa, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Giorgia: sette grandi artiste sul paco dell’Ariston contro la violenza sulle donne. Le ha ospitate Amadeus per presentare un grande concerto, in programma sabato 19 settembre dalle ore 20.30 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) dal titolo ‘Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto’. Annunciate da sette microfoni rossi, simbolo che sostituisce la ‘scarpetta rossa’ e che ha lo scopo di “dare una voce a chi non ha avuto il coraggio di denunciare, per dare speranza e voce”, spiega Alessandra Amoroso, le sette cantanti si sono unite perché “quando una donna lotta lo fa anche per tutte le altre -dice Laura Pausini- Centomila perché speriamo che sia il numero delle persone che verranno al nostro concerto”.

VIITO E L”OK BOOMER’ A SALVINI – Vito Dell’Erba, cantante dei Viito, replica dal palco dell’Ariston agli attacchi rivolti da Matteo Salvini a Junior Cally, che questa sera accompagnano sul palco per l’esecuzione della cover di ‘Vado al massimo’ di Vasco Rossi. Sulla mano, Dell’Erba ha scritto: “Ok boomer” e l’ha mostrata alle telecamere.

I DUETTI – Anastasio interpreta ‘Spalle al muro’ di Renato Zero (1991) con PFM. Elodie canta ‘Adesso tu di Eros Ramazzotti (1986) con Aeham Ahmad, mentre Elettra Lamborghini si esibirà in ‘Non succederà più’ di Claudia Mori (1982) con Myss Keta.

Per Piero Pelù ‘Cuore matto’ di Little Tony (1967) in duetto virtuale con il cantante, Diodato canta ’24mila baci’ di Adriano Celentano e Little Tony (1961) con Nina Zilli, Giordana Angi ‘La nevicata del ’56’ di Mia Martini (1990) con Solis String Quartet, Raphael Gualazzi ‘E se domani’ di Fausto Cigliano e Gene Pitney (1964) con Simona Molinari, Francesco Gabbani ‘L’italiano’ di Toto Cutugno (1983), Alberto Urso ‘La voce del silenzio’ di Tony Del Monaco e Dionne Warwick (1968) con Ornella Vanoni, Marco Masini ‘Vacanze romane’ dei Matia Bazar (1983) con Arisa, Enrico Nigiotti ‘Ti regalerò una rosa’ di Simone Cristicchi (2007) con Simone Cristicchi, Michele Zarrillo ‘Deborah’ di Fausto Leali e Wilson Pickett (1968) con Fausto Leali, Rita Pavone ‘1950’ di Amedeo Minghi (1983) con Amedeo Minghi, Tosca ‘Piazza grande’ di Lucio Dalla (1972) con Silvia Perez Cruz, Achille Lauro ‘Gli uomini non cambiano’ di Mia Martini (1992) con Annalisa, Bugo e Morgan ‘Canzone per te’ di Sergio Endrigo e Roberto Carlos (1968), Irene Grandi ‘La musica è finita’ di Ornella Vanoni e Mario Guarnera (1967) con Bobo Rondelli, Le Vibrazioni ‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa (1978) con i Canova, Levante ‘Si può dare di più’ di Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi (1987) con Francesca Michielin e Maria Antonietta. Junior Cally canta ‘Vado al massimo’ di Vasco Rossi (1982) con i Viito, Paolo Jannacci ‘Se me lo dicevi prima’ di Enzo Jannacci (1989) con Francesco Mandelli. Medley per i Pinguini Tattici Nucleari con ‘Papaveri e papere’ (1952), ‘Nessuno mi può giudicare’ (1966), ‘Gianna’ (1978), ‘Sarà perché ti amo’ (1981), ‘Una musica può fare’ (1998), ‘Salirò’ (2002), ‘Sono solo parole’ (2011) e ‘Rolls Royce’ (2019). Rancore canta ‘Luce (Tramonti a nord-est)’ di Elisa (2001) con Dardust e La Rappresentante di Lista mentre Riki ‘L’edera’ di Nilla Pizzi e Tonina Torrielli (1958) con Ana Mena.

SUPEROSPITI – Ospiti della terza serata saranno oltre a Tiziano Ferro e Roberto Benigni, Mika e Lewis Capaldi. Mentre co-conduttrici saranno Alketa Vejsiu, conduttrice e produttrice televisiva, e Georgina Rodriguez, compagna del campione Cristiano Ronaldo.