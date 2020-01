(Fotogramma)

Elettra Lamborghini, Elodie Di Patrizi e Alberto Urso. Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato ma c’è già un podio, quello dei trend social analizzati tra il 19 e il 26 gennaio, a pochi giorni dall’inizio della rassegna canora. Tra le classifiche realizzate da Sensemakers (powered by Shareablee) spicca quella che riguarda i Cantanti Big in gara, per interazioni sui contenuti pubblicati dagli account ufficiali. Elettra Lamborghini guida con 1,1 milioni di interazioni, seguita da Elodie Di Patrizi (349mila) e Alberto Urso (316mila). Ai piedi del podio i Pinguini Tattici Nucleari, seguiti da Levante, Giordana Angi e Riki. A completare la top ten, Enrico Nigiotti, Achille Lauro e Francesco Gabbani.

La classifica che invece fa riferimento apresentatori, ospiti, giovani e cantanti non in gara è dominata da Dua Lipa con 10,4 milioni di interazioni. Seconda a notevole distanza Diletta Leotta (1,8 milioni) e terza Georgina Rodriguez (1,1 milioni).