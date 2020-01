(Fotogramma/Ipa)

Emma Marrone sarà ospite del festival di Sanremo nella doppia veste di attrice e cantante. Nella serata di apertura, la cantautrice salentina salirà sul palco per due diversi momenti dello show: per presentare insieme al resto del cast il nuovo film di Gabriele Muccino ‘Gli anni più belli’, che segna il suo esordio da attrice cinematografica, e per festeggiare i 10 anni di carriera nella musica portando dal vivo al Teatro Ariston un brano estratto dal suo ultimo album ‘Fortuna’ e un meedley dei suoi più grandi successi.

È la prima volta che Emma arriva da ospite, dopo aver vinto il festival nel 2012 con il brano ‘Non è l’inferno’ ed aver co-condotto l’edizione del 2015 al fianco di Carlo Conti.