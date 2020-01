Tiziana Ferrario (Fotogramma)

“Le parole di #Amadeus sulle donne mi hanno confermato che in Italia e in Rai c’è ancora tanto da fare sulla parità”. Tiziana Ferrario, giornalista e autrice del libro sul movimento americano del me too ‘Orgoglio e pregiudizi’, interviene sulle parole e le scelte del conduttore del Festival di Sanremo.

Postando su Twitter la foto di Amadeus tra le donne che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston Ferrario scrive: “Già questa foto mi era parsa antica. Le parole di #Amadeus sulle donne mi hanno confermato che in Italia e in Rai c’è ancora tanto da fare sulla parità. La crescita culturale – afferma l’ex conduttrice del Tg1 – passa attraverso chi fa comunicazione. Questo – conclude taggando nel tweet Laura Boldrini – è un esempio di arretratezza culturale”.