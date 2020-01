Il giovane stilista Italo Marseglia e l’atletica olimpica Fiona May che sfilerà stasera per Altaroma, testimonial della collezione ‘Zoomantic’

“Ci sono sempre polemiche su Sanremo e soprattutto critiche, ma quella frase detta da Amadeus, sul ‘passo indietro che devono fare le donne rispetto agli uomini’, non mi è piaciuta e non si commenta. Non penso sia un buon messaggio”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos la pluridecorata atleta Fiona May che questa serata sfilerà per il giovane stilista Italo Marseglia, nell’ambito di Altaroma, nell’ex caserma Guido Reni.

Ed ha aggiunto: “E’ pur vero che oggi grazie ai media è più facile sapere, in brevissimo tempo, ciò che avviene intorno a noi. A volte è pesante. Ognuno dice la sua. Ci sono giorni in cui mi verrebbe voglia di spegnere la televisione e persino il cellulare. Impariamo a non sprecare la vita. Impariamo a non sprecare il nostro tempo”.