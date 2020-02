Fiorello ha fatto irruzione durante la conferenza stampa inaugurale del Festival di Sanremo e l’incontro con i giornalisti si è trasformato subito in show. Lo showman siciliano ha scherzato sul potere di trasformazione del festival e su Amadeus diventato “un mostro, il nemico pubblico numero uno”. Poi ha chiarito – tornando ironicamente sulle polemiche delle scorse settimane – che il suo ruolo sarà “al fianco del conduttore, né un passo avanti né un passo indietro”. E a proposito del rapper contestato per i testi violenti e sessisti scritti in passato ha scherzato: “Junior Cally l’ho invitato alla cresima di mia figlia, mi ha detto che viene”.

“Mi sono accorto che quest’anno ricorrono i 25 anni da quando portai a Sanremo’ Finalmente tu’, e mi piacerebbe fare un duetto con Tiziano Ferro cantandola con lui sul palco. Tiziano però ancora non lo sa”, ha aggiunto.

“Ricordo ancora la mia esibizione – ha scherzato Fiorello, ironizzando su una performance non proprio indimenticabile- una stecca dopo l’altra, il maestro Vince Tempera si girava continuamente incredulo”.