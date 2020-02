“Domani sveglio Amadeus alle 5.15. Devo tenerlo sveglio”. Fiorello imperversa anche a La vita in diretta alla vigilia dell’apertura del Festival di Sanremo. Stamattina, lo showman siciliano è andato all’alba bussare alla stanza del conduttore. “Erano le 6.42. Dalla stanza di Amadeus e della moglie Giovanna (inviata della trasmissione, ndr) non si sentiva alcun rumore. Niente”, aggiunge Fiorello. Giovanna Civitillo chiede se debba preoccuparsi per la presenza di tante donne sul palco, a cominciare da Diletta Leotta e Rula Jebreal che saranno presenti nella prima serata: “Non conosci bene tuo marito… -dice Fiorello rivolgendosi alla moglie di Amadeus-. Tra l’altro lui sembra proprio l’uomo ideale di Diletta Leotta…”.