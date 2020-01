(Fotogramma/Ipa)

Georgina Rodriguez sarà nel cast di Sanremo 70. La fidanzata di Ronaldo è stata vista oggi a Sanremo, segno che l’accordo con la Rai, dopo la lunga trattativa sul compenso, è stato raggiunto. Si è parlato nei giorni scorsi di una richiesta di 140mila euro e della possibilità che il campione della Juventus la raggiungesse per sedere in platea al teatro Ariston. Ma al momento non sono noti i termini dell’intesa.