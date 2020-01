Sylvio Giardina vestirà per il prossimo Festival di Sanremo Laura Chimenti, giornalista e conduttrice, volto noto del Tg1, che indosserà due abiti del noto stilista di ispirazione Art déco. Un primo abito, dalla linea affusolata, è in velluto nero e organza bianca ricamata a mano a motivo geometrico. Il secondo è un abito bustier con ventagli di tulle drappeggiati e un’ampia gonna in plissé realizzato con la sovrapposizione di due colori, ‘nude’ e lilla, che sfumano nel rosa antico creando effetti cangianti.

“Sono felice di vestire Laura Chimenti al 70esimo Festival della Canzone – ha dichiarato all’Adnkronos Giardina – Ho sempre apprezzato la sua naturale e personalissima eleganza. E’ una donna bella, colta, attenta ad ogni dettaglio, naturale, non artefatta. Ho disegnato per lei – ha annunciato -due creazioni che potessero mettere in luce il suo incarnato chiaro, gli occhi azzurri”.

“Laura Chimenti, come del resto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ho vestito all’apertura della stagione al Teatro dell’Opera di Roma – ha proseguito Giardina- sono donne apparentemente fragili, ma hanno carattere e personalità e sanno perfettamente rappresentarli con i loro abiti. Sono queste le donne che vorrei continuare a vestire”.