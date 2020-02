(Fotogramma)

Mancano pochi giorni al Festival di Sanremo 2020 e tutti, da conduttori a cantanti, sono in grande fermento per prepararsi al meglio a questo importante appuntamento annuale. Donnemagazine.it ha intervistato la custome designer Maria Sabato che ha rivelato in anteprima i look scelti dal conduttore Amadeus e dalle co-conduttrici. Sabato rivela: “Per tutte c’è molto poco nero, sarà un Festival molto colorato”.

Prima serata: il look di Rula Jebreal e Diletta Leotta – Rula Jebreal vestirà Giorgio Armani e farà 2 cambi. Per le scarpe indosserà quelle della Maison Alaia in quanto era un intima amica dello stilista morto due anni fa. Essendo stata molto legata a lui ha deciso di portare queste come portafortuna. Diletta Leotta farà due cambi e indosserà Etro. Per gli accessori ha scelto Delfina Delettrez mentre per le scarpe Casadei. La Leotta sarà presente anche alla finale del Festival e per l’occasione indosserà Fausto Puglisi.

Seconda serata: il look di Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno – Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salerno accompagneranno Amadeus durante la seconda serata del Festival. Le due giornaliste forse avranno 3 cambi, ma non verranno snaturate e il loro stile rispecchierà il loro modo di essere e vestire quotidiano. La cantante non ha ancora scelto il look che indosserà il 5 febbraio. Emma D’Aquino vestirà Antonio Grimaldi con colori molto sobri. Indosserà scarpe Salvatore Ferragamo e gioielli Chopard. Laura Chimenti avrà due vestiti di Sylvio Giardina e uno di Fendi. Indosserà scarpe Aquazzurra e gioielli Bulgari.

Terza serata: il look di Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez – La terza serata vedrà sul palco dell’Ariston la cantante e conduttrice albanese Alketa Vejsiu e la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. La Rodriguez non ha ancora deciso il look che indosserà il 6 febbraio. Alketa Vejsiu, invece, ha una sua azienda di abbigliamento e quindi indosserà un suo vestito e uno firmato Dolce & Gabbana. Per le scarpe ha optato per Le Silla, marchio Made in Italy.

Quarta serata: il look di Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici – Per la quarta serata del Festival di Sanremo, Amadeus sarà accompagnato da Antonella Clerici e dalla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. Francesca Sofia Novello ha scelto Alberta Ferretti e farà due o tre cambi in base alla scaletta della puntata. Indosserà gioielli Crivelli e le calzature Le Silla e Ferretti. Antonella Clerici farà due cambi e sarà vestita da Tony Ward, stilista libanese-italiano.

Quinta serata: il look di Mara Venier – La quinta serata vedrà come co-conduttrici Mara Venier e il ritorno di Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Se per la giornalista e la modella si è già definito il look per Mara Venier non si sa ancora molto.

Ospiti fissi: il look di Tiziano Ferro e Fiorello – Per questa 70° edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di avere due ospiti fissi: Tiziano Ferro e Fiorello che vestiranno rispettivamente Dolce & Gabbana e Armani.