(Foto Fotogramma/Ipa)

Ultima serata per Sanremo 2020. Dopo aver riascoltato tutte e 24 le canzoni in gara nelle loro versioni originali, scopriremo il brano vincitore della 70esima edizione del Festival.

Oltre a quello al vincitore della kermesse, questa sera verranno consegnati anche il Premio della Critica ‘Mia Martini’, assegnato dalla Sala Stampa Roof, il Premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori, il Premio ‘Sergio Endrigo’ per la migliore interpretazione, assegnato congiuntamente dalle Sale Stampa Roof dell’Ariston e Radio-Tv-Web del Palafiori, il Premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo, assegnato dalla Giuria d’Onore, il Premio ‘Giancarlo Bigazzi’ per la migliore composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival, e il Premio TIMmusic per il brano più ascoltato sulla app omonima.

Questo l’ordine di uscita: Michele Zarrillo; Elodie; Enrico Nigiotti; Irene Grandi; Alberto Urso; Diodato; Marco Masini; Piero Pelù; Levante; Pinguini Tattici Nucleari; Achille Lauro; Junior Cally; Raphael Gualazzi; Tosca; Le Vibrazioni; Francesco Gabbani; Rita Pavone; Anastasio; Riki; Giordana Angi; Paolo Jannacci; Elettra Lamborghini; Rancore.

Ospiti della finalissima saranno Biagio Antonacci, Vittorio Grigolo, Mara Venier, Sabrina Salerno, il ballerino Ivan Cottini, Edoardo Pesce, il gruppo cubano Gente de Zona, Cristiana Capotondi, Christian De Sica e il resto del cast de ‘La mia banda suona il pop’, ultimo film di Fausto Brizzi. Non possono mancare le due presenze fisse dell’edizione 70 del Festival, Fiorello e Tiziano Ferro.