Elettra Lamborghini e Miss Keta sul palco di Sanremo. L’omaggio è a ad Adriano Celentano e Claudia Mori con il brano ‘Non succederà più’. E su Twitter arrivano battute a valanga.

“Non succederà più . Giuralo”, “Quando compri il canta tu e lo provi la prima volta…”, “ascolti elettra #lamborghini e capisci l’importanza e l’utilità di tutto il software installato nelle sale di incisione”, scherzano, mentre il siparietto fra le due che fanno finta di discutere diventa “io che ignoro la mia migliore amica che mi dice di non scrivere al mio ex“. E ancora: “Sulle ultime due non mi esprimo che è meglio ‘non succederà più'”. Poi la battuta sull’emergenza sanitaria: “Se il coronavirus fosse una performance – dicono – sarebbe quella di Elettra Lamborghini e Myss Keta”