(Fotogramma)

di Alisa Toaff

“Al Bano e Romina pronti a sbarcare al Festival”. Ad annunciarlo su Instagram Cristiano Malgioglio, autore insieme a Romina del brano inedito che la coppia presenterà alla kermesse canora. “Ecco il duo più internazionale –scrive il paroliere -, pronti a sbarcare al Festival di Sanremo. Albano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I’m very happy”.

A quanto apprende l’Adnkronos, Al Bano e Romina potrebbero salire sul palco dell’Ariston non più come ospiti d’onore ma come concorrenti in gara.

“Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò”, aveva detto Romina Power all’Adnkronos qualche giorno fa gelando i fan, nonostante qualche giorno prima Al Bano avesse annunciato che lui e Romina avrebbero partecipato alla kermesse canora non più come concorrenti in gara ma come ‘ospiti d’onore’.

“Rispetto lo spirito di Sanremo. Da quando è nato il Festival l’ho sempre visto come una gara. Parecchie volte ho gareggiato anche io e per due volte ho partecipato come ospite d’onore, ma non è la stessa cosa’’, aveva detto il cantante, non nascondendo con l’Adnkronos di preferire di gran lunga la gara.