‘’Stamattina ho parlato con Rita, l’ho chiamata ed è stata felicissima di sentirmi perché tra noi c’è una amicizia bellissima che dura da anni. Le ho fatto le mie congratulazioni e lei ha detto che va a Sanremo con una bellissima canzone e che delle critiche non gliene frega niente anzi, la fanno solo sorridere. Quello che le interessa invece e’ salire sul palco dell’Ariston e presentare il suo brano’’. Cristiano Malgioglio parlando con l’Adnkronos scende in campo al fianco di Rita Pavone dopo le numerose critiche piombate su di lei in seguito all’annuncio dato ieri sera da Amadeus durante la puntata de ‘I soliti Ignoti’ sulla presenza dell’artista tra i big in gara a Sanremo 2020.

Rita Pavone sovranista? ‘’A me non interessa nulla del partito a cui appartiene la Pavone -tiene a sottolineare il cantautore- Rita è un’artista di serie A e nel nostro paese una cantante così ne nasce una ogni cento anni: cantante, ballerina e attrice. Una volta ho chiamato Rita per cantare con lei un duetto tremavo come una foglia dall’emozione’’.

E a chi accusa la Pavone di omofobia Malgioglio tiene a precisare: ‘Dico ai giovani che non la conoscono di evitare di dire stupidaggini perché nel mondo dei gay Rita Pavone è molto amata! Se fosse omofoba il sottoscritto non l’avrebbe mai più chiamata ne’ le avrebbe mai più rivolto la parola. Gli omosessuali l’hanno sempre sostenuta.’’

E sul cast di questo festival di Sanremo Malgioglio prosegue: ‘’Le uniche star tra i giovani che ho visto, parlo degli uomini, sono Achille Lauro e Riki, gli altri, con tutto il rispetto sembrano impiegati del catasto. Tra i titoli dei brani che hanno annunciato ce ne sono appena quatto o cinque che mi hanno colpito tra cui quello delle Vibrazioni e di Michele Zarrillo. Mi piace molto anche il titolo della canzone dedicata alla madre di Giordana Angie’’.

Il titolo peggiore? ‘’Quello della canzone della Lamborghini – dice- le avrei scritto io un brano ma non so se sa cantare, sa cantare?’’, domanda ironico. Per cantare non bisogna avere le natiche di fuori ma il talento, la Pavone non ha mai avuto le natiche di fuori’’, prosegue scoppiando in una risata.

Infine su Al Bano e Romina fuori dalla gara sanremese Malgioglio aggiunge: ‘’Al Bano se li sarebbe magnati tutti però Romina, che detesta le gare, ha detto ad Al Bano che se voleva che venisse a Sanremo avrebbe accettato solo a patto di salire sul palco dell’Ariston come ospite. Loro saranno ‘ospiti speciali’, non ospiti qualsiasi! E sul brano scritto da lui Malgioglio conclude : ‘’non appena lo canteranno entrerà’ subito nel cuore del pubblico. La gente lo canterà sotto la doccia. Avrà una grande presa sui mercati internazionali’’.