“Io a Sanremo non vorrei una giornalista. Non credo che il Festival debba essere un contenitore politico ma penso che debba essere il Festival della canzone italiana”. Così Giorgia Meloni ospite di ‘Fuori dal coro’ torna a parlare della presenza di Rula Jebreal alla kermesse. “Questo fatto di usarlo ogni volta per metterci il monologhetto, la frasetta, sempre contro il centrodestra, perché storicamente siamo sempre noi quelli che devono essere bersaglio del Festival, lo trovo stucchevole”.